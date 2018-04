Conselho Regional de Educação Física abre concurso com vagas para o Acre

Rio Branco receberá nos dias 28, 29 e 30 de abril o 7º Congresso Regional Norte de Educação Médica (Crenem) que discutirá os Desafios da Educação Médica na Amazônia. A abertura oficial do evento ocorrerá às 19h, no dia 28, no Centro de Convenções da Ufac. Também haverá apresentação cultural.

O evento será realizado pela Associação Brasileira de Educação Médica (Abem), Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC), Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA Brazil), União Educacional do Norte (Uninorte) e Universidade Federal do Acre (Ufac).

O Congresso é voltado para gestores de educação e saúde, médicos, estudantes e professores de medicina, o evento contará com minicursos, oficinas, palestras, debates, mesas redondas e apresentação de trabalhos científicos.

No sábado, 28 de abril, no bloco “E” da Uninorte, a partir das 8h, serão ofertados minicursos e oficinas com temas variados, como o Desenvolvimento Docente, Telessaúde e seu Potencial para a Formação, Simulação Obstétrica, Simulação Adulto, Anatomia por Projeção Corporal, Oficina Saúde Mental dos Estudantes de Medicina e Oficina de Sulturas e Técnicas Cirúrgicas.

Ainda no dia 28, a partir das 14h, os temas dos minicursos e oficinas serão Imobilização de Fraturas, Triagem em Medicinas de Desastres, Comunicação de Más Notícias, Simulação Obstétrica – continuação, Simulação em Adulto, Arte e Educação, Oficina Saúde Mental dos Estudantes de Medicina e Elaboração de Itens de Avaliação.

No domingo, 29, a programação começa a partir das 7h30 e conta com mesas redondas, apresentação de trabalhos científicos e debate, no Centro de Convenções da Ufac. No dia 30 a programação segue a mesma, com novos temas e palestrantes.

As inscrições para participar do Congresso podem ser realizadas pelo site crenem.wixsite.com.br/viicrenem.