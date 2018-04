Serttel vai ter que pagar tratamento de agente agredida na Zona Azul de RB

As inscrições para a 3ª edição do Festival Estudantil da Canção – FEC 2018, serão abertas na próxima quinta-feira (3). Poderão se inscrever estudantes do ensino médio das redes pública e particular de Rio Branco. Este ano, a novidade é o envolvimento dos estudantes das universidades e faculdades.

“Apresentamos a sugestão levar o FEC às universidades à prefeita Socorro Neri que, de pronto, apoiou a ideia. Esperamos o envolvimento de todos. Quem já participou pode voltar a participar e incentivar os amigos também. Todos estão convidados a se inscrever”, destacou o secretário Adjunto de Juventude, Daniel Alves.

As inscrições poderão ser feitas nas escolas da rede estadual e instituições de ensino superior. Os candidatos devem ter idade mínima de 13 e máxima de 29 anos completos até a data da etapa final do Festival, e poderão concorrer com músicas autorais ou interpretações individuais ou com banda. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar um vídeo gravado com a música que será apresentada para o público. O material a ser entregue pode ser levado em um Pen Drive ou no celular, que será repassado às equipes da secretaria de Juventude. A expectativa é superar o número de inscrições da edição anterior, quando o FEC reuniu 268 participantes.

A página oficial do FEC 2018 já está ativa. Por meio da ferramenta, interessados podem acompanhar o andamento do projeto, novidades e mudanças do regulamento.

Realizado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Adjunta de Juventude (SEJUV) com apoio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e parceria do Governo, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e Fundação Elias Mansour (FEM) desde que foi criado, há três anos, o FEC alcançou estudantes de 149 escolas ensino médio urbanas e rurais. A cada edição, o FEC supera a expectativa, incentiva e dá visibilidade a produção musical local, revela talentos.

“O FEC um evento que a cada edição recebe mais adesões e vem se consolidando como um evento de sucesso. O principal objetivo é promover a cultura e interação dos estudantes, além de colaborar para a consolidação de uma cultura de paz nas escolas”, destacou o secretário de Juventude, Daniel Alves.

Premiação

Serão premiados os três primeiros colocados, sendo R$3 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro colocado. A premiação em dinheiro paga aos candidatos estudantes do ensino médio será a mesma para os candidatos inscritos pelas instituições de ensino superior. O vídeo mais curtido receberá prêmio no valor de R$ 500,00. E a torcida mais atuante será premiada com kit de Rádio Escolar.