PT deixou vereadores livres para votarem conforme convicção de cada um

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 25, o resultado provisório da Análise Curricular destinado à contratação temporária de professores para a Educação Indígena. Para conferir a classificação, os interessados devem acessar a página do DOE: http://www.diario.ac.gov.br/

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório, em única e última instância, no período de 26 a 27 de abril de 2018, em petição dirigida ao presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico do Portal da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa – SGA (www.sga.ac.gov.br).

Para obter mais informações referentes os candidatos devem procurar a Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, por meio do telefone (68) 3213-2331 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.