Motoristas do Acre devem ficar atentos ao calendário do Seguro DPVAT

Os proprietários de veículos do Acre, com final de placa 6, devem realizar, nesta segunda-feira (30/04), o pagamento do Seguro DPVAT. No estado, o vencimento da cota única do seguro se estende até agosto, de acordo com o final da placa de cada veículo. O calendário completo com as datas de vencimento está disponível no site da Seguradora Líder, administradora do DPVAT.

Para gerar a guia de pagamento, os motoristas devem acessar o site do Detran AC ou procurar direto um posto do departamento. Em seguida, o pagamento deve ser realizado em qualquer banco. Todas as informações estão disponíveis no https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Saiba-como-pagar.aspx.

O Seguro DPVAT deve ser quitado juntamente com a cota única ou primeira parcela do IPVA. No caso de veículos isentos do IPVA, o vencimento do prêmio à vista se dará com o emplacamento ou no licenciamento anual.

A quitação do Seguro é condição obrigatória para a obtenção do CRLV, documento de comprovação do licenciamento anual do veículo e de porte obrigatório. Em 2018, o prêmio do Seguro DPVAT não poderá ser parcelado para nenhuma categoria de veículo. Com a nova redução do prêmio no próximo ano, o valor mínimo de R$ 70 por parcela, previsto na Resolução CNSP 332/2015, não será atingido.

Valores de Indenização do Seguro DPVAT

O Seguro DPVAT é um seguro de caráter social que ampara e protege todas as vítimas de acidentes de trânsito em todo o Brasil, seja motorista, passageiro ou pedestre, sem necessidade de apuração da culpa. O Seguro garante três tipos de indenizações: Morte, com indenização de R$ 13.500; Invalidez Permanente, com indenização de até R$ 13.500; e Reembolso de Despesas Médicas e Hospitalares (DAMS) em até R$ 2.700.

Veja a tabela completa das datas de vencimento do Seguro DPVAT no Acre: