Marcus Viana nega que esteja excluindo partidos em reuniões: “Em cada município eu estou honrando a Frente Popular”

O pré-candidato a governador do Acre, Marcus Viana (PT), disse na tarde desta quarta-feira, 26, que não está excluindo os partidos da Frente Popular de sua agenda denominada “pé na estrada” pelo interior do Acre, conforme noticiou o ac24horas com base em reclamações de alguns líderes de agremiações da FPA.

O prefeito está no Juruá e já cumpriu diversas agendas em Cruzeiro do Sul, Mancio Lima e Rodrigues Alves, incluindo reuniões com dirigentes partidários locais.

“Em cada município estou honrando a Frente Popular. Não tem essa de estar excluindo partidos. Não tem nada disso. Eu entendo que o dirigente tem o trabalho dele e ele não pode estar aqui comigo em Cruzeiro do Sul. Mas por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei a Cruzeiro foi me reunir com os dirigentes partidários locais (da Frente Popular). Em cada reunião que eu vou a primeira reunião que fazemos é com a Frente Popular”, afirma.

A agenda “pé na estrada” de Marcus já foi cumprida em Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Sena Madureira, Manuel Urbano e Capixaba. No Juruá, Marcus pretende permanecer por pelo menos dois meses realizando encontros para ouvir as comunidades nesses municípios para a elaboração do seu plano de governo.

O PT agendou um grande encontro com todos os partidos da Frente Popular para o dia 05 de maio em Cruzeiro do Sul.