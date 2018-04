RO: Manifestantes voltam a bloquear a BR-364, no Distrito de Vista Alegre do Abunã

Evitando os gastos com alugueis e empregando de forma correta os recursos do município, a Prefeita Fernanda Hassem entregou à comunidade na quarta-feira (25), a nova sede do Setor de Cadastro, arrecadação e tributos do município.

O prédio que foi revitalizado com Recursos Próprios para melhor acomodação dos funcionários e melhor atendimento aos contribuintes. A inauguração do novo espaço é o reflexo de que o recurso investido se transforma em melhorias para a comunidade. A Prefeita Fernanda Hassem fala de mais uma conquista da gestão para o benefício da população.

“Nós estamos inaugurando o Setor de Arrecadação, diga-se de passagem é o pulmão da prefeitura. É o órgão em que arrecadamos os recursos do município para que possamos reverter em benefícios para nossa comunidade. Quando a população contribui, paga seus impostos, pode observar o retorno nos trabalhos realizados pela prefeitura nas ruas, nos ramais, nos vários espaços que nós temos. Eu fico muito feliz de hoje poder nutri dessa confiança. Nós estamos apenas 16 (Dezesseis) meses à frente da prefeitura de Brasiléia e muitos espaços revitalizado, muitas obras entregues com recursos próprios”, informou Fernanda, Prefeita de Brasileia.

Recentemente foi adquirida uma van para atendimento da Saúde e a operação tapa buracos também está sendo realizada com recurso próprio, onde pode-se observar que uma cidade só se desenvolve bem através das arrecadações e a gestão utiliza o recurso público com eficiência e responsabilidade.

O gerente do Setor de Arrecadação, Silvio Cardoso, fala do retorno das arrecadações tributárias da população.

“Estamos com um bom local para receber bem os municípios e foi reformado com recursos próprio. Toda nossa equipe está animada e sentem-se valorizada, além do contribuinte possa ver que os impostos estão sendo devidamente

aplicados”, disse Silvio.

Com um espaço amplo e climatizado, a nova sede do Setor de Cadastro, localizada na Rua Odilon Pratagi, no Centro da cidade, ao lado da Câmara Municipal.