Derrubada de Veto ao Estatuto da Família termina em insinuações de chifre

O ativista político e um dos líderes do movimento LGBT no Acre, Germano Marino, usou sua página no Facebook para fazer insinuações para comentar sobre a vida sexual dos vereadores de Rio Branco, após por 12 votos a 2 o plenário da Câmara derrubar o veto ao Estatuto da Família.

Usando em alguns momentos expressões de baixo calão, Marino afirmou que parte dos parlamentares defensores da proposta – que rejeita a união entre pessoas do mesmo sexo – manteriam relações homossexuais às escondidas, mas que por conta dos “muros baixos” da cidade é de conhecimento dele. Em outros casos fala sobre relações extraconjungais e traições e de outro que usava do cargo de chefia para assediar as funcionárias.

A “revelação” das supostas aventuras sexuais dos vereadores “fora do padrão” defendido por ele, seria a forma encontrada pelo ativista para mostrar a hipocrisia que existiria no debate da questão.

Veja o post de Germano Marino