Criança morre intoxicada após comer bolo que seria levado ao pai em presídio no Acre

Com um ano e onze meses de vida, a pequena Kethelly Katrinny, morreu intoxicada após comer um bolo que seria levado para o pai dela, no Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. A criança vivia com a mãe, em Manoel Urbano, no interior do Acre. Outras duas pessoas comeram e também ficam doentes.

Segundo a polícia, a mãe da criança deixou o bolo sobre um mês na cozinha. Em poucos minutos, a criança, sem que a mãe percebesse, comeu do bolo e logo depois começou a passar mal. A criança morreu tempos depois no hospital da pequena cidade, e teve o corpo transportado para o Instituto Médico Legal, em Rio Branco.

Tio de Kethelly, Ditímo Almeida, em entrevista ao site de notícias da Rede Amazônica, contou que aguardava nesta quinta-feira, a liberação do corpo para retornar à cidade de Manoel Urbano. “Pediram para eu acompanhar. Trouxeram as embalagens do leite, manteiga, fermento. Ela não tinha problemas, era uma menina tranquila e não tinha nenhuma doença. Quando adoecia era por causa de alguma gripe”, contou.

As outras duas pessoas, primos da criança, que ficaram doentes após comerem do bolo, passam bem. A Polícia Civil deve investigar o caso, e o IML emitirá um laudo sobre a morte da criança, para saber o que causou de fato a intoxicação, e se ela foi proposital.