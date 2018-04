FIES: prazo para complementar dados da lista de espera acaba hoje (25)

Termina nesta quarta-feira (25) o prazo para que candidatos participantes da lista de espera do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) complementem a inscrição no site do FIES. Os candidatos que realizarem o procedimento nesta quarta-feira devem comparecer, em até cinco dias, à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CSPA) existente nas unidades de oferta de cursos das próprias instituições de ensino.

A partir do terceiro dia útil em que fizer a validação dos dados na CPSA, o estudante tem até dez dias para ir ao agente financeiro com a documentação necessária para a contratação. O fechamento do contrato será feito com o agente financeiro após a aprovação dos documentos.

O FIES é a modalidade de financiamento estudantil de cursos superiores não gratuitos, desde que sejam bem conceituados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Antes de ter sido selecionada para o FIES por meio da chamada regular, a estudante de Fisioterapia Gabriela Andrade recebeu outra oferta de financiamento. “Antes de contratar o FIES, fui selecionada para o próprio financiamento da faculdade, mas não gostei”, destaca.Atualmente, além do FIES, Gabriela também estuda pelo Prouni (Programa Universidade Para Todos).

Apesar da possibilidade de contratar os programas, o estudante tem outras opções de ingresso na graduação, como as bolsas de estudo. O Educa Mais Brasil oferta mais de 240 mil bolsas para o ensino superior em todo o país com até 70% de desconto nas mensalidades.

A vantagem do Educa Mais Brasil em relação aos programas de governo é não limitar a faixa de renda dos candidatos. “O nosso programa não é tão burocrático como outros. A intenção é facilitar o acesso das pessoas à educação de qualidade. Com 50, 70% de desconto, elas podem estudar pagando uma mensalidade mais acessível. Pagar 100% seria inviável”, destaca Andreia Torres, diretora do Educa Mais Brasil, lembrando que os únicos critérios exigidos pelo programa é não ter iniciado os estudos no ensino superior ou estar afastado, pelo menos, seis meses.

