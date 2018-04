Em ações da Polícia, 5 são presos por tráfico em Rio Branco

Marcus Viana se reuniu com 40 lideranças da Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul nesta terça-feira, 24, e falou como um crente evangélico. “A decisão mais importante que eu tomei foi aceitar a Jesus na minha vida. Fui batizado. Às vezes, o pastor Agostinho quer me chamar lá para o altar e digo ao pastor que não, que quero ficar aqui mesmo”, confessou o petista no encontro no auditório assembleiano.

Marcus se converteu na Igreja Batista do Bosque e Fez até o encontro, um retiro espiritual de três dias de oração, jejum, louvor e meditação bíblica, uma espécie de lavagem espiritual. Aos domingos, especialmente, costuma ir aos cultos com sua esposa Gicélia e os filhos.

Na reunião, entre as tantas confissões que fez, o petista disse que quando era prefeito de Rio Branco deixou de promover o rito carnavalesco da entrega da chave ao Rei Momo e estabeleceu um prêmio com um troféu na abertura do carnaval por entender que há uma influência “no plano espiritual” no ato da entrega da chave ao Rei Momo.