BR-364 entre Rio Branco e Sena Madureira receberá nova recuperação

Foi publicado no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira, 25, o extrato do novo contrato de manutenção da BR-364, de Rio Branco a Sena Madureira. A informação foi confirmada pelo superintendente do DNIT no Acre, Thiago Caetano.

A empresa vencedora é a Feijãozinho Terraplanagem, do estado de Goiás. Segundo o DNIT, a empreiteira deve iniciar os trabalhos de recuperação do acesso até o final da semana que vem.

“Vamos realizar os trabalhos em três frentes: uma no Riozinho Andirá, outra próxima ao Bujari e outra em Rio Branco. Vamos iniciar em três frentes pra poder dar o mais rápido possível condições de tráfego”, informou Caetano.

Há pouco mais de dois anos, a rodovia foi totalmente recuperada. Dois anos após a recuperação, já há diversos pontos críticos, buracos crateras e desmoronamentos na margem da rodovia.

As obras custarão aos cofres do Ministério dos Transportes um total de R$ 10, 9 milhões, conforme a publicação do Diário Oficial da União.