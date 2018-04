Programa Mais Médicos deve abrir novo edital em maio, diz Alan Rick

Uma boa notícia para os médicos acreanos formados no Exterior foi repassada pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde ao deputado Alan Rick (DEM), nesta segunda-feira, 23, dando conta de que a gestão do Programa Mais Médicos do Brasil abrirá um novo edital, provavelmente no mês de maio deste ano.

De acordo com a secretaria, que tem à frente o Dr. Rogério Abdalla, neste novo edital, as vagas serão disponibilizadas da seguinte forma: 50% das vagas destinadas para Médicos Brasileiros com CRM e os outros 50% serão ocupadas por médicos intercambistas brasileiros formados no exterior, o que inclui os acreanos formados na Bolívia, por exemplo.

Com isso a previsão é de que o edital ofereça aproximadamente 1200 vagas. Sobre os critérios de desempate, a Gestão do Programa Mais Médicos está estudando um novo critério que deve ser anunciado tão logo o edital seja lançado.

“Esta é uma excelente notícia, pois temos certeza que em breve muitos de nossos médicos formados no exterior estarão trabalhando no Programa Mais Médicos do Brasil”, disse o deputado, que no dia 16 de abril esteve no Hotel Carlton, em Brasília, para recepcionar os médicos brasileiros formados no exterior que cumprem a etapa do acolhimento na Capital Federal para darem início ao trabalho em diversos municípios do interior do país.

“Fui lá, em especial, para parabenizá-los por mais um desafio vencido e reiterar que o trabalho deles será muito importante nos nossos municípios tão carentes de assistência em saúde! Aproveitei, também, para bater um papo sobre nosso trabalho em defesa dos médicos brasileiros formados no exterior. Atuar em defesa desses profissionais tem sido uma das prioridades do nosso mandato”, destaca Alan Rick.