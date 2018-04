Políticos acreanos querem carona no sucesso momentâneo da Gleici

A vitória da acreana Gleici Damasceno no Big Brother Brasil despertou o interesse de muitos políticos em plena pré-campanha. Todos querem fotos com a moça para ficarem bem com os seus eleitores. Mas tem duas considerações a

serem feitas. A primeira, que ela ganhou apoiada por milhares de votos dados por pessoas de todos os partidos políticos e também apartidárias. A segunda é que Gleici nunca escondeu ser do PT. Mesmo com o anti-petismo forte o que mobilizou as pessoas foi o fato dela estar representando o Acre numa competição nacional. Assim não se importaram, num primeiro momento, com o fato da jovem da Baixada ser militante do PT. No entanto, com as ideologias vindo à tona muita gente protestou e também se arrependeu por ter se empenhado em votar nela. Acho isso uma estupidez. A Gleici participou de um programa da TV Globo, considerada uma emissora golpista pelos petistas, e jogou de acordo com as regras. Alcançou o prêmio máximo e a simpatia de milhões brasileiros. Agora, por enquanto, ainda estamos numa democracia e cada um vai decidir se dará ou não seu voto de acordo com as convicções ideológicas da acreana que se tornou uma estrela da noite para o dia.

Coerente

Nunca conversei com a Gleici, mas a encontrei muitas vezes nos corredores da ALEAC acompanhada de outros militantes de movimentos jovens dos partidos de esquerda. Ela não mudou as suas convicções. Continua sendo uma militante e, se por acaso, se posicionar nessa eleição a favor dos seus “companheiros” estará sendo coerente. Mesmo porque se não estivesse famosa era isso que faria.

Cada um que escolha

Quem achar que o atual Governo do PT de Tião Viana (PT) está sendo positivo para a população acreana que vote no Marcus Alexandre (PT). Agora, quem quer uma mudança terá as opções entre Gladson Cameli (PP), Lira Xapuri (PRTB) e David Hall (Avante). Esse é o jogo de democracia.

Questão de destino

A minha sensação é que o destino talhou a Gleici para a política. E a Globo “golpista”para os petistas deu um impulso e tanto para que isso se realize. Ela sempre viveu nesse ambiente. Não sei se por força de contrato com a Globo a estudante de psicologia poderá ser candidata nessas eleições. Mas se for será forte.

Lógica as avessas

Estão querendo estabelecer uma lógica contrária no Acre. Pelo menos é o que parece depois de duas medidas recentes adotadas pelo Governo do Estado. Diminuíram o tempo de atendimento na OCA e dizem que os serviços melhoram. Ordenam fechar as delegacias às 14hs e, provavelmente, acham que a violência também vai diminuir. Medidas extremamente antipáticas que atrapalham a vida das pessoas.

Tanto faz

Depois de assistir atônito o Governo do PT estabelecer essas duas medidas fico a pensar que talvez achem que já ganharam as eleições para o Governo. As filas desde o amanhecer na OCA e os transtornos que decorrerão do fechamento antecipado das delegacias trará ainda muita dor de cabeça até as eleições.

Uma pena

A OCA é um projeto do ex-governador Binho Marques (PT) que nunca agradou a atual gestão. Reclamam do alto custo para manter as unidades de Rio Branco e de Xapuri abertas e prestando um serviço de excelência para a população. Vamos falar a verdade, a OCA é uma das poucas coisas que aproxima o Acre do Primeiro Mundo e que já começou a ser desmantelada.

Sugestão

Por que não enxugam a atual estrutura do Governo do PT com milhares de cargos comissionados? O Estado gasta milhões para manter uma máquina política funcionando. Se fizessem os cortes talvez pudessem continuar com a OCA e as delegacias atendendo o povo normalmente.

A voz do povo

O senador Jorge Viana (PT) votou a favor de um projeto que garante às rádios comunitárias a terem um maior alcance. É uma medida que democratiza a comunicação social no país nas mãos das empresas poderosas que defendem, algumas vezes, interesses inconfessáveis. Amplia a comunicação das comunidades.

Andando

Jorge Viana tem liderado todas as pesquisas que vi até agora. Mas tem andado bastante pelo Estado para conversar com as pessoas. Ele consegue através do seu histórico como governador se afastar do limite estabelecido pelo PT.

Tranquilo

Outro dia um parlamentar amigo do deputado estadual Joza da Farmácia (Podemos) me disse que estava preocupado com ele. Indaguei o motivo e o parlamentar me disse que o Joza estava muito acomodado e que isso se refletiria na eleição. Obviamente que discordei dele. O Joza tem mantido a sua base desde que se elegeu. Toda semana está no Juruá conversando com os seus eleitores. Trabalha em silêncio.

Quem deu força?

Os pastores evangélicos do Acre sempre tiveram apoio dos políticos e gestores do PT. Agora, com essa polêmica em torno do Estatuto da Família, as relações estão ficando estremecidas. Acho esse debate de uma infelicidade infinita. Quem define uma família é o amor e não um Estatuto como alguns querem. Não se pode

definir “Família” através de projetos e decretos.

Campos opostos

A deputada estadual Eliane Sinhasique (MDB) é uma das maiores opositoras desse Estatuto da Família. Por outro lado, o vereador Roberto Duarte (MDB) um dos seus maiores defensores. Numa sessão da ALEAC até o líder do Governo, deputado estadual Daniel Zen (PT) elogiou o projeto da medebista contra a homofobia. Os dois estarão disputando vagas para a ALEAC nas próximas eleições no mesmo partido. Pra falar a verdade não acredito que essa polêmica estúpida ajude ou atrapalhe nem um dos dois.