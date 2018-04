Gonzaga denuncia suposta manobra para “empresa amiga do PT” assumir Hospital de CZS

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na manhã desta terça-feira (24) na Aleac, uma suposta manobra do governo do Acre para “empresa amiga do PT” assumir a direção do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. De acordo com o oposicionista, os repasses de recursos estariam atrasado e estaria faltando AS e Plasil. O parlamentar denuncia a demissão de profissionais da área médica.

“Falta de tudo no Hospital do Juruá, que tem uma importância grande, não só para moradores de Cruzeiro do Sul, mas de todos os municípios daquela região. Falta até AS e Plasil. Não tem atenção da Sesacre e do governo. Já demitiram médicos. Agora, estão anunciando a demissão de 30 auxiliares, ou seja, vão acabar com o hospital. Isso é um verdadeiro absurdo”, diz Luiz Gonzaga.

O oposicionista suspeita que há um tipo de armação para tirar as irmãs da administração do Hospital do Juruá. “Não estão pagando as irmãs. Elas não estão conseguindo fazer nada porque o governo não está pagando. Elas tentam fazer o melhor possível, mas não podem fazer nada sem recursos. Ele (Sebastião Viana) quer que as irmãs saiam para colocar uma empresa amiga do PT”, enfatiza.

Segundo Gonzaga, “já estão tirando o pessoal que é para quando a empresa entrar a estrutura estar enxuta. Estamos lidando com pessoas. Tem que ter compromisso. Não podem tratar da forma como estão tratando”, diz o oposicionista que pede providencias para da Sesacre para suprir a falta de medicamentos e estrutura para os profissionais da unidade de saúde.