Kátia Rejane participa de agenda no Conselho Nacional de Justiça

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, participou na tarde desta terça-feira, 24, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de agenda com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmen Lúcia, para tratar sobre Infância e Juventude, Cadastro Nacional de Presos, Violência Doméstica e Mutirão Nacional do Tribunal do Júri.

A agenda teve, ainda, a presença dos demais procuradores-gerais de Justiça que compõem o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), direcionados pelo presidente do colegiado, Sandro José Neis.

Kátia Rejane, que possui um histórico de atuação na Promotoria Especializada da Infância e Juventude do MPAC, em razão dos diversos projetos que desenvolveu com o objetivo de enfrentar as problemáticas que atingia esse público, destacou a relevância dos assuntos debatidos na agenda, em especial as demandas dessa área.

“A natureza de todos os assuntos debatidos são de extrema relevância para um diálogo nacional entre os órgãos que têm competência e jurisdição para dar os encaminhamentos necessários nas áreas aqui postas em pauta. Que possamos avançar em mais agendas positivas como essa”, frisou Kátia Rejane.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC