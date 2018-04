Buracos e escuridão colocam em risco acesso ao aeroporto internacional de Rio Branco

O Acre mais uma vez foi destaque na mídia nacional. Nesta segunda-feira, 23, Os Cobras Dance participaram do quadro “É Dez ou Mil” no Programa do Ratinho, no SBT, e foram bem avaliados pela bancada composta de cinco jurados do quadro de calouros. Leão Lobo, um dos jurados, aproveitou para mandar um “beijo para o Acre”.

O trio acreano de hip-hop cantou a música “Não dá pra namorar”.

O grupo Os Cobras Dance é formado por Samyron, Delcimar e Neto e fez bastante sucesso no Acre e até fora do estado nos anos 90 com o chamado dance nacional, estilo musical que estourou nas danceterias e boates.

“Aqui os Cobras Dance em São Paulo. Agradecer às 30 mil pessoas que visualizaram o nosso vídeo, que nos ajudaram. Estamos levando a cultura do Acre para todo o Brasil e o mundo”, dizem os integrantes do grupo em vídeo no YouTube antes de participarem do programa do SBT.