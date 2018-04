Sinal analógico será desligado em Rio Branco no dia 14 de agosto; saiba mais

No dia 14 de agosto de 2018 o sinal analógico de televisão será desligado nas cidades de Rio Branco, Bujari e Senador Guiomard. A programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo aos programas, todas as residências precisam ter uma antena digital e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital. As famílias de baixa renda receberão kits gratuitos com antena digital, conversor e controle remoto. A campanha para informar a população sobre o desligamento do sinal analógico e entrega dos kits já começou.

O diretor-presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação da Prefeitura de Rio Branco (ITEC), Mafran Almeida, participou da coletiva de imprensa da Seja Digital, organização da entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV, instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil.

Criada por determinação da Anatel, a Seja Digital tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital às famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal.

Em Rio Branco, a Prefeitura apoia a ação colaborando com a campanha informativa e, por meio da estrutura já existente, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), unidades escolares e de saúde, colaborando para identificação das famílias beneficiárias dos programas sociais que têm direito a receber o Kit. “Estaremos dando todo apoio para que todas as famílias que têm direito possam receber seus kits”, informou o diretor-presidente do ITEC, Mafran Almeida.

Nos três municípios onde o sinal analógico será desligado no dia 14 de agosto serão distribuídos mais de 45 mil kits gratuitos com antena digital, conversor e controle remoto. A população deve acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos e fazer o agendamento. “Os kits são entregues em local, dia e horário que as famílias escolhem quando fazem o agendamento pelo site ou pelo telefone”, afirma o Gerente Regional da Seja Digital em Rio Branco Felipe Guedes.