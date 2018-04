Torcedores lotam ginásio na abertura do Campeonato Brasileense de Futsal

Na noite do último sábado (21), duas grandes emoções: Euforia e a saudade, tomaram conta das famílias, amigos e torcedores que estiveram presentes na abertura do Campeonato Brasileense de Futsal 2018- Regiçaneo Moura de Brito.

A edição 2018 do campeonato de futsal homenageia (in memoriam), o desportista Regiçaneo de Brito que disputou na competição de 2017 pelo time campeão, União Bandeirantes.

“É uma grande felicidade em poder participar dessa homenagem em que o nosso filho está sendo reconhecido por sua participação no esporte de Brasileia. Ano passado ele disputou o campeonato e dias antes da sua partida recebeu a foto do seu time campeão, a determinação da prefeita e do gerente de esportes em homenageá-lo é motivo de muita honra para nossa família e tenho certeza que o Regiçaneo também está muito feliz”, destacou Raimundo Monteiro de Brito, pai do homenageado.

O Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa teve lotação máxima, aproximadamente 1000 pessoas presente para prestigiar o campeonato que é composto por 56 times, divididos em 7 categorias, do sub 11 ao máster além da participação feminina que tem dado show desde 2017.

O gerente de esportes, Clebson Venâncio, falou a respeito do apoio que a gestão tem dado ao esporte. “A prefeita Fernanda tem desenvolvido um bom trabalho no esporte valorizando todas as categorias, por esse motivo o desporto de Brasileia é visto com grande potencial no Estado”, informou Venâncio.

O campeonato terá duração de quase 3 meses e está sendo realizado a várias mãos, mostrando cada vez mais a união da população de Brasileia em prol do bem estar e desenvolvimento da cidade.

“Brasileia já é uma referência no campeonato de futsal, esse ano estamos homenageando o filho da terra e grande desportista que foi o Regi, sempre presente nos campeonatos e nos alegrando com sua participação e quero agradecer aos pais dele, o senhor Brito e dona Oceana e a todos os patrocinadores que estão ajudando na realização. Quero cumprimentar com muito carinho toda nossa equipe do esporte que tem se dedicado desde as capacitações, formações, mobilização das pessoas e organização do espaço para o evento. Esporte é qualidade de vida”, finalizou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

A competição conta com o patrocínio do Laboratório São Luiz, Distribuidora de Alimentos do Sul, Borracharia 24H, Toinho Moto Peças, Casa das Alianças, Armazém Paraíba, Restaurante Tantico, Café Vovó Pureza, Drogaria Mano Farma, Show dos Calçados, AVK Construções, Drogaria São Raimundo, Papelaria KJK, Comercial Carvalho, Ellos Confecções, Peixaria Casa Verde, Comercial Saymon, Elegan, Lubri Pneus, Comercial Pereira, São Sebastião, Kadis Vidal, Ferroo Sul e CONTAB.

O campeonato terá transmissão dos jogos ao vivo através da Rádio Aldeia FM 90.3. O Coordenador da Rádio, Fernando Oliveira fala a respeito dessa parceria. “Esse é um momento de alegria e realização ter essa parceria com a Prefeitura de Brasileia para realizar a transmissão do Campeonato Brasileense de Futsal. Nós temos buscado na emissora trazer inovações e a transmissão do campeonato é uma delas”, disse Fernando.