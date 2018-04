Plácido de Castro sai atrás, vira placar, mas cede empate ao Santos-AP em partida realizada no estádio José Ferreira Lima

Em um jogo de quatro gols no interior do Acre, Plácido de Castro e Santos-AP empataram por 2 a 2, na tarde deste domingo (22), no estádio José Ferreira Lima, o Ferreirão, na cidade de Plácido de Castro, a 95 km de Rio Branco, capital acreana, na estreia das duas equipes no grupo A2 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Peixe da Amazônia saiu na frente com Michel, aos 14 minutos do primeiro tempo, mas o Tigre do Abunã virou o placar na segunda etapa, com Ismael, aos 10 minutos, e Diego, aos 40. No entanto, aos 46 minutos, Erik, de cabeça, deixou tudo igual no placar.

O Plácido de Castro fecha a primeira rodada do grupo A2 com um ponto, na vice-liderança. O Santos-AP, também com um ponto, fica em terceiro.

As duas equipes voltam a jogar no próximo domingo (29). O Plácido de Castro visita o Independente-PA, no estádio Navegantão, em Tucuruí (PA), às 16h. O Santos-AP recebe o Barcelona-RO, também às 16h, no estádio Zerão, em Macapá (AP). As duas partidas são no horário de Brasília.

O jogo – A partida começou com o Plácido de Castro tendo dificuldade de criação e o Santos-AP buscando surpreender os donos da casa logo no início. E logo aos 14 minutos, o Peixe da Amazônia abriu o placar. Após cobrança de lateral, a defesa do Tigre do Abunã não afastou a bola da área e Michel aproveitou para empurrar para o gol e fazer 1 a 0. O time acreano sentiu o gol, demonstrava nervosismo e não se acertava. O Santos-AP, satisfeito com a vantagem obtida, apostava em contra-ataques, mas não teve eficiência para ampliar o resultado e foi para o intervalo com o placar mínimo.

Aos cinco minutos, a defesa do Plácido de Castro falha, Rodrigão finaliza e a bola explode na trave de Máximo. Na volta, o mesmo Rodrigão tenta o gol, mas Máximo faz a defesa e manda a bola para escanteio. Cinco minutos depois o Tigre do Abunã reagiu e buscou o empate. Após confusão na área do Santos-AP, a bola sobrou com Ismael, que depois de duas tentativas, conseguiu vencer o goleiro Axel e colocar no fundo do gol. Os dois times tiveram muita dificuldades por causa da condição do gramado do Ferreirão, em virtude da chuva que ocorreu durante a partida. Quando a partida se encaminhava para o fim, o Plácido de Castro conseguiu a virada. Aos 40 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Diego apareceu para fazer 2 a 1 para o time acreano. O Santos-AP não se entregou e buscou o empate aos 46 minutos, também em cobrança de escanteio. Cruzamento no primeiro pau que Erik subiu sozinho para desviar e deixar tudo igual no placar: 2 a 2.

