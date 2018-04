“Gleici representou a mais pura essência do povo da Baixada”, diz o deputado Ney Amorim

A acreana Gleici Damasceno, de 23 anos, achegou ao Acre na noite de sábado, dia 20, e foi recebida por uma multidão no Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco. A jovem venceu o reality Big Brother Brasil na última quinta-feira, e embolsou R$ 1,5 milhão.

O voo estava prevista para as 22h20, mas teve um pequeno atraso. Gleici estava acompanhada da mãe, Vanuzia, e do namorado Wagner, com que esteve confinada na casa do reality show. A acreana estava vestindo a bandeira do Acre, e ficou bastante emocionada com a presença dos fãs.

Gleici não falou com a imprensa, mas acenou para a câmera do ac24hroas, que estava transmitindo ao vivo a chegada da sister pelo facebook (veja abaixo). Um forte aparato de segurança foi montado para receber a acreana. Além do policiamento, havia batedores para ajudar no trânsito.

Do aeroporto, Gleici foi para o Resort Hotel, na região da Sobral, onde vai ficar hospedada com a família. Por enquanto, a vencedora não vai até a casa dela, também na região da sobral. No domingo, a jovem acreana vai participar de um evento público na baixada.