Polícia Federal publica autorização para promover concurso público com 500 vagas

Saiu no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 20, a autorização para a realização de um concurso público com 500 vagas para a Polícia Federal (PF). O prazo para a publicação do edital será de até 180 dias (seis meses), contados a partir da publicação da portaria.

A distribuição das vagas será feita da seguite forma: 150 chances para delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 80 para agente de Polícia Federal. Os selecionados deverão atuar em diversas unidades da PF em todo o país.

A remuneração exata oferecida e os valores das taxas de inscrição serão informados por ocasião da publicação do edital de seleção. Mas salários de agente, escrivão e papiloscopista ficam em torno de R$ 12,5 mil. Para perito e delegado, cerca de R$ 23 mil.

Os últimos concursos da Polícia Federal foram organizados pelo Cebraspe (antigo Cespe/UnB). Em 2013, foi realizado concurso para perito criminal federal, delegado e escrivão. No mesmo ano, a PF lançou edital para agente administrativo, de nível médio, e vários cargos de nível superior, entre eles engenheiro, administrador e psicólogo. Em 2014, foi a vez do concurso para agente.

