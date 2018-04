Polícia Civil efetua apreensão de submetralhadora em Mâncio Lima

Presencialmente ou virtualmente, dezenas de políticos ou interessados em seguir pelo caminho do parlamento, escreveram mensagens sobre a vitória da estudante acreana Gleici Damasceno, de 22 anos, na edição nº 18 do Big Brother Brasil, da Rede Globo. Um deles é o deputado Léo de Brito (antes Léo do PT).

Minutos após Gleici conquistar R$ 1,5 milhão no reality, Brito foi ao Facebook e escreveu: “Deu PT. Outubro tem mais”. Ele fazia supostamente menção à acreana petista que se consagrou campeã do programa global. Enquanto estava no programa, Gleici pouco falou sobre política.

A reação dos internautas diante da publicação do deputado federal foi rápida. Um deles chegou a dizer que em outubro, o PT (Partido dos Trabalhadores) seria eliminado durante as eleições. Outro disse que o deputados estava pagando “mico”, e uma das seguidoras do político afirmou: “Espero que não, se Deus quiser”.

Houve, ainda, os que apoiaram a postura do petista. Um deles escreveu que estaria junto com Lula e Marcus Alexandre, em outubro, e outra, que as palavras do deputado eram reais. Outro internauta escreveu: “Vai dá PT mais que á música do safadão (sic)”.