Família do desembargador aposentado Ciro Facundo faz campanha por sangue B+

O senador Gladson Cameli (Progressistas) participou na manhã desta sexta (20), juntamente com o senador Sérgio Petecão (PSD), o deputado federal Major Rocha (PSDB) e o presidente do PSC, Jamyl Asfury, de um encontro com o Sindicato dos Engenheiros do Acre (SENGE), no auditório do Centro de Estudos de Línguas em Rio Branco. A valorização do profissional da engenharia e sua valorização para o desenvolvimento do estado foi pauta do encontro que reuniu profissionais engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos e geógrafos.

A equipe do Senge apresentou um vídeo da Expedição Rio Acre 2016, um estudo realizado na Bacia do Rio Acre para avaliar o risco de implantação de medidas para regularização de vazão e contenção de enchentes, onde mostrou o papel dos engenheiros e atuação dos profissionais nas enchentes.

Cameli destacou a importância das obras de engenharia e infraestrutura e importância dos investimentos na área para o estado do Acre.

“Como engenheiro, sei do valor e a necessidade da valorização desses profissionais, que muito têm a contribuir com o nosso estado e são protagonistas no desenvolvimento do país. Uma engenharia valorizada reflete na melhoria da infraestrutura das nossas cidades e melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, disse Cameli.

A infraestrutura é uma das principais bandeiras defendidas pelo senador. No encontro, o senador se filiou ao SENGE.

Tião Fonseca, presidente do SENGE, reiterou o apoio do senador a categoria. “Esse encontro com a presença do senador Gladson, uma pessoa que conhece bem nossa profissão, é muito importante para dialogar com profissionais da engenharia, geólogos, geógrafos e estudantes que irão atuar diretamente com a sociedade. Esses profissionais merecem valorização e melhorias”, afirmou.