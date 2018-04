Atlético Acreano, Plácido de Castro e Rio Branco jogam pelo brasileirão

Três times do Acre entram em campo nedte final de semana e na segunda feira(23) em jogos validos pelo brasileiro das series C e D.

Atlético e Rio Branco jogam fora de casa. O Plácido de Castro estreia na quarta divisao atuando em seus domínios.

Placido x Santos no Ferreirao

Pela primeira na história do futebol do Acre, uma cidade do interior vai receber uma partida de um campeonato nacional.

Com o estádio Ferreirao regularizado, o Placido de Castro recebe o Santos(AP) neste domingo as 15 hs.

A diretoria do Tigre do Abuna espera cssa cheia para a estreia do time da serie D.

Para isso, fixou o preço dos ingressos em R$ 10,00 e criou a bilheteria ambulante.

Um carro percorre as ruas da cidade com um serviço de alto falante, vendendo ingressos de porta em porta.

Santa Cruz x Atlético

Longe de casa, o Atlético vai tentar sua segunda vitória na serie C diante de um gigante do futebol do nordeste: o Santa Cruz.

O time pernambucano trocou de treinador e espera mais de 30 mil torcedores neste domingo, no Arruda.

A partida começa as 16:30 hs(horario do Acre) e será transmitida ao vivo pelo canal Esporte Interativo.

Macapá x Rio Branco

O Estrelao será o ultimo dos times do Acre a entrar em campo.

O Mais Querido estréia na serie D na segunda feira(23) no estadio Zerao, diante do Macapá, no Amapá.

O jogo esta previsto para as 18:30 minutos com transmissao pela radii Eco Acre FM.

Campeão estadual, o Rio Branco vai em busca do acesso pra serie C, de onde foi rebaixado em 2013.