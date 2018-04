Antes de sua ida a Cruzeiro, Marcus se reúne com lideranças em Manuel Urbano e Sena Madureira

O petista Marcus Viana esteve nesta sexta e sábado em Manuel Urbano e Sena Madureira conversando com correligionários, lideranças políticas e comunitárias.

No sábado, 21, acompanhando dos pré-candidatos ao Senado, Ney Amorim e Jorge Viana, Marcus visitou o mercado municipal de Sena Madureira. No local, ele conversou com feirantes, comerciantes do local, depois se reuniu com lideranças da Frente Popular do Acre e concedeu entrevista às rádios Dimensão FM e Difusora AM.



“Nossas caminhada nos municípios têm sido assim, conversando, ouvindo as pessoas, e recebendo sugestões para nosso programa de trabalho”, disse Viana.

Essa é a primeira etapa da agenda do pré-candidato petista apelidada de “pé na estrada” ao governo do Acre antes de sua ida a Cruzeiro do Sul, cidade onde ele deve permanecer com a família durante um período de dois meses em pré-campanha visitando e conhecendo mais de perto a região do Juruá.

Marcus chega a Cruzeiro neste domingo, 22, provavelmente à noite.