Acesso ao aeroporto da capital será interditado domingo, informa Polícia Rodoviária

Uma das pista da BR 364, que da acesso ao aeroporto de Rio Branco, estará interditada neste domingo(22) das 05:00 á 10:30 horas.

O trecho será fechado para o tráfego de veiculos por causa da realizaçao da I Meia Maratona de Rio Branco. A interdiçao foi autorizada pela Policia Rodoviária Federal.

De acordo com a Acre Running,organizadora do evento, a pista interdada será a do lado direito, sentido bairro/aeroporto, ficando a outra pista com trafego em mão dupla durante o horario informado.

Alem da PRF, que vai orientar o trafego durante a corrida, tambem vao está no local, equipes do Detran, Corpo de Bombeiros e do Exercito, atuando no apoio logístico e acompanhamento dos atletas.

A empresa tambem vai disponibilizar uma ambulância com uma equipe de para médicos para o atendimento de primeiros socorros, como determina a legislaçao que rege corridas de rua no Brasil.

350 atletas de oito estados brasileiros disputam a Meia Maratona de Rio Branco. A largada acontece as 6 hs da frente do novo aeroporto da capital do Acre.