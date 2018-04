Socorro Neri veta Estatuto da Família e maioria dos vereadores promete derrubar decisão

A escalada da violência no Acre continua. Apesar de o ex-secretário de Segurança Pública e pré-candidato a vice governador, Emylson Farias, dizer que as mortes do ano passado foram “um ponto fora da curva”, agora, os índices continuam a crescer com mais um assassinato cruel e que preocupa a população de Cruzeiro do Sul.

Um homem foi morto e degolado na madrugada desta quinta-feira, dia 19. Como se não bastasse, os criminosos separaram a cabeça do corpo e deixaram o membro em frente a uma escola publica da cidade.

A Polícia Civil confirmou o registro do crime, e informou que o delegado da cidade já iniciou a investigação para chegar aos responsáveis pela morte do homem, que ainda não teve o nome divulgado. Já há informações sobre o crime que podem ajudar a polícia.

Segundo a Polícia Civil, a cabeça foi encontrada na Comunidade da Olivença, e o corpo, no bairro Telégrafo, região periférica da cidade. Há indícios que a morte pode ter ligação com a “guerra” entre facções criminosas, mas a polícia não deu muitos detalhes sobre o caso.

Mais informações a qualquer momento.