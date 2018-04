Por quase R$ 8 mil, vice-governadora contrata empresa para limpar sofás e tapetes

A estudante de psicologia do Acre Gleici, vencedora desta edição do Big Brother Brasil 18, soube da prisão do ex-presidente Lula assim que pisou fora do reality show e não se aguentou. “Lula livre!”, gritou, antes de engrenar uma conversa com o namorado, o curitibano Wagner.

Mas, ao falar com Tiago Leifert, evitou o tom político e usou da autoajuda. “Acredite no sonho de vocês, que tudo é possível”, disse.

Esta edição do BBB foi marcada por manifestações políticas — todas de esquerda, ou ao menos contra o ora presidente Michel Temer. O bordão “Fora Temer” surgiu já no paredão de Helcimara, a Mara, primeira eliminada do programa. Ao sair da casa, Viegas também bradou contra Temer e ainda soltou um “Eita p***” ao saber da prisão de Lula, um dia antes.