Plácido de Castro é o primeiro município do interior do Acre a receber uma partida do Campeonato Brasileiro da Série D

Pela primeira vez na história das competições nacionais um município do interior do Acre recebe uma partida do Campeonato Brasileiro da Série D. O Atlético Acreano se classificou para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro de 2018 e deixou uma vaga livre, abrindo a oportunidade para o terceiro colocado no Campeonato Acreano 2017, o Plácido de Castro (o Tigre do Abunã), que será o representante do estado, ao lado do Rio Branco, na quarta divisão nacional na temporada 2018, sendo um dos clubes com maior média de público.

A direção do Plácido de Castro abriu na última quinta-feira a venda de ingressos para a estreia na Série D, contra o Santos-AP, pelo grupo A2, domingo (22), no estádio José Ferreira Lima, o Ferreirão, na cidade de Plácido de Castro, a 95 km de Rio Branco. O clube que vem se destacando em nível estadual desde sua fundação conta com o apoio da Prefeitura de Plácido de Castro, que enxergou no clube a oportunidade de resgatar o turismo na região. O prefeito Gedeon Barros destaca que o trabalho para promover o futebol é feito a várias mãos.

“Nosso foco é promover o turismo através do futebol. Com esse objetivo, o secretário de esporte, Mazinho Mariano – o presidente da Federação de Futebol do Acre – Toniquim e a presidente do Plácido de Castro, Rafaela Escalante uniram esforços para trazer as partidas para o nosso município. É uma parceria importante que contou com o aval do Ministério Público para mandar os jogos da quarta divisão no estádio José Ferreira Lima. Toniquim conseguiu a alteração do local da estreia junto a Confederação Brasileira de Futebol”, destaca Gedeon.

A diretoria do Plácido de Castro colocou 700 ingressos disponíveis que podem ser adquiridos pelo preço de R$ 10 (antecipadamente). Na hora do jogo, que começa às 17h30 (de Brasília), o valor será de R$ 20. Os pontos de venda para aquisição antecipada dos ingressos são: carro de som com Edmar Júnior, casa da Tereza Marçal, loja Espaço do Vencedor, em Plácido de Castro, e Clínica Unidente, na Bolívia. A expectativa é que torcedores de outros municípios visitem a cidade de Plácido de castro e movimentem o comércio de serviços da localidade.

Para estreia da Série D – o prefeito Gedeon Barros recuperou completamente as instalações do estádio José Ferreira Lima, (o Ferreirão).