Não abro a coluna hoje com um político. Mas para registrar uma notícia com satisfação. É a eleição do Antonio Aquino Lopes, o Toniquim para a vice-presidência da CBF, o que mostra prestígio nacional. Um cargo muito disputado. Conseguir ser eleito por uma Federação pequena como a do Acre é um feito maior e indica que é respeitado entre os demais presidentes das entidades de futebol. Não é algo fácil ser eleito para uma vaga tão cobiçada. Virou o número dois do futebol nacional. Não é pouco. Para quem conseguiu construir um estádio de futebol sem a ajuda de uma ruela do governo estadual e da prefeitura já é para receber elogios. Toniquim, pequeno e enjoado. E o dono da bola.

A QUESTÃO É OUTRA

Na apresentação dos novos secretários estaduais o governador Tião Viana fez um relato de desabafo sobre várias ações do seu governo. A questão não é o volume de suas realizações, mas sim, que muitos projetos positivos foram mal divulgados e não colaram na sua imagem.

UMA PENCA NA FOLHA

Não é por falta de jornalistas, tem uma penca na folha de pagamento. O que faltou foi uma campanha de marketing agressiva para mostrar as realizações. Não adianta fazer e calar. Isso enseja o discurso da oposição de ser um governo que “nada fez”, e que pelo silêncio, ele ganha ares de verdade. Não pode, pois, reclamar.

É MUITO BURRICE!

Numa cidade pequena como Tarauacá, um secretário que leva o trator da prefeitura para fazer serviços particulares numa propriedade rural da mãe e pedir para ser denunciado e preso.

CONSTAR NA DEMISSÃO

Deveria no ato da sua demissão, constar que foi demitido pelo crime de extrema burrice. Aliás, não resta alternativa à prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, a não ser a de lhe demitir.

ESPECIALIZAÇÃO EM CARANGUEJO

Não estou entre os que criticam a ida á Fortaleza à custa da Câmara Municipal de Rio Branco dos vereadores Rodrigo Forneck (PT), Eduardo Farias (PCdoB), Almir Dankar (PT) e Célio Gadelha (PSDB). Foram se especializar em comer caranguejo no toc-toc, na barraca do “Chico do Caranguejo”, na bem freqüentada Praia do Futuro. Bom apetite, muito sol e mar.

SÓ CURSO NAPRAIA

Podem prestar atenção, a maioria esmagadora das viagens dos vereadores de Rio Branco para participar de cursos, simpósios, só ocorrem em cidades da beira mar. É muito coincidência!

QUANTA BOBAGEM

Sobre uma nota na coluna de que no primeiro momento o candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), fará uma campanha sem grande caravana de aliados, alguns desses aliados se espinharam. Não disse que está preterindo os aliados, aprendam a ler e interpretar texto.

MINHA OPINIÃO

Não acrescenta em nada um candidato chegar num bairro com um monte de serviçais. O voto se conquista é na conversa, em entrar nas casas, ouvir as reclamações. O resto é puro folclore. Esta é a minha opinião e não necessariamente tem de ser a do candidato Marcus Alexandre.

O JURUNA TEM CADA UMA!

O vereador Juruna (PSL) tem cada uma! Encasquetou que o turno único de funcionamento da OCA prejudica o faturamento dos camelôs e promete fazer um protesto com os comerciantes fechando o acesso ao órgão. Indo para o popular: o que tem o c.. com as calças, Juruna?

NADA A VER

Não é porque o cidadão vai à OCA só em um turno que deixará de comprar ou não no chamado “Camelôdromo”. Não sei quem colocou isso na cabeça do vereador Juruna. O que reduz a venda e a alta taxa de desemprego existente em Rio Branco, como nunca se viu.

TRABALHANDO PELA COLIGAÇÃO

A chapa a deputado federal do candidato ao governo, Coronel Ulisses Araújo (PSL), tem oito nomes garantidos, entre eles, Tião Bocalon, N. Lima e Marcelo Bimbi e trabalha para fazer uma aliança com o PPS, PMN, PR e PSC, o que traria para a chapa, Rosana Nascimento, Junior Santiago, Dr. Edson, Antonia Lúcia e Jamil Asfury. Avaliam que se der certo elegem dois federais.

DESCONCERTADA

Um amigo que acompanhou ontem o senador Gladson Cameli (PP) na visita à prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, conta que ela ficou desconcertada quando este se colocou ao seu dispor para liberar recursos, em Brasília, e a encheu de elogios. “Os petistas se torciam”, comentou.

NÃO É GUERRA DE FACÇÃO

Política não é guerra de facção, sempre haverá lugar para o fair-play. Ela como prefeita e ele como senador, mesmo de partidos diferentes, nada demais ter uma conversa institucional.

MULHERES NO COMANDO

Um amigo jornalista que esteve ontem na visita do senador Gladson Cameli (PP) à prefeita Socorro Nery, diz que nunca viu tanta mulher reunida: “dava para formar um harém”.

O SEXO É PERIFÉRICO

Uma gestora de uma prefeitura como a de Rio Branco, pobre, que tem de ser gerida vendo onde é melhor aplicar cada centavo, não tem de estar preocupada em se cercar de homens ou mulheres, tem de se cerca de assessores competentes, não importa o sexo. É o que conta.

COMENTÁRIO INDISCRETO

Ontem foi o dia de visitas políticas do senador Gladson Cameli (PP). Esteve reunido com os vereadores e deputados estaduais. Na Aleac, vou registrar só o comentário para não deixar o autor, um parlamentar petista, constrangido: “Luis Carlos, ele vai estourar de votos no Juruá”.

UM ALGUÉM NA MULTIDÃO

O PCdoB continua sonhando com uma aliança para deputado estadual entre os partidos da FPA, como PSB e PT. Seus dirigentes acreditam que ambos estão blefando e não têm chapas completas. É bom o PCdoB procurar fazer uma chapa própria e não ficar apostando na sorte.

CHAPAS COMPLETAS

A informação que eu tenho é que tanto o PT como o PCdoB conseguiram montar suas chapas.

ACOMODOU-SE

O problema do PCdoB é que parece que os seus dirigentes se acomodaram depois que chegaram ao poder, as eleições majoritárias que participaram perderam, viram diminuir a presença no parlamento, perderam quadros e não procuraram renovar. Acabou encolhendo.

RESPEITO DA COMUNIDADE

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, conseguiu com pouco tempo de gestão o respeito da comunidade, com ações simples e básicas na cidade, mesmo com a crise econômica. Brasiléia não tem mais os ares de cidade fantasma, abandonada, quando começou sua administração.

A GRANDE BOMBA

A grande bomba que vai cair no colo de quem ganhar o governo acreano é a Previdência Estadual, sem controle, o atual governo investe hoje mais de 30 milhões mensais para pagar os aposentados. Um rombo que a cada mês aumenta mais com novas aposentadorias.

NÃO SEI QUAL O DISCURSO

Sinceramente, o Marcus Alexandre terá que ser muito convincente com os comerciantes quando for conversar com a categoria, para pedir apoio à sua candidatura ao governo. Por causa da política fiscal é um mantra a crítica ao atual governo. Não se escuta um elogio.

NÃO TEM QUE INVENTAR

Um prefeito não tem que pensar em grandes obras. É uma espécie de síndico. Tem que se preocupar com a retirada do lixo, tapar buracos nas ruas, manter remédios nos Postos de Saúde, não pode ser mirabolante. Fazendo este básico a população reconhece o esforço. É o caso da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.

CANSOU DA POLÍTICA

A ex-prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira, depois de perder eleições seguidas, definhou politicamente e não deverá ser candidata a nada nesta eleição. Toinha, que era a maior liderança do município desceu a ladeira, as eleições que disputou e perdeu mostraram isso.

“PARA ONDE VAI ESTE BATALHÃO”?

Em conversa ontem com deputados da base governista o prato da conversa era a eleição para o governo. Todos com o sentimento que será a disputa mais difícil que um candidato do PT vai travar desde que chegou ao poder com Jorge Viana. “Perdemos o encanto. É comum ouvir nos bairros: não me venha com PT”, comentou um deles. Mas o comentário mais irônico veio de um dos mais experientes da roda de conversa: “Luis Carlos, esta eleição não tem favorito, e isso o monte de secretários e ocupantes de cargos de confiança do governo ainda não entendeu. Para onde é que vai este batalhão de come e dorme se o Marcus não ganhar a eleição? Na prefeitura de Rio Branco não cabe uma agulha, está entupida”. A conversa rolou mais tempo, mas fico no registro da bem humorada tirada. É, a eleição se ganha nas urnas.