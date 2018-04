Líder da série C, Atlético Acreano vai a Recife encarar o Santa Cruz, no Arruda

Depois de fechar a semana de treinos, o técnico do Atlético Acreano, Álvaro Miguéis decidiu que não irá fazer alterações no time que vai enfrentar o Santa Cruz, domingo (22), no Arruda em Recife, pela segunda rodada da série C.

O treinador vai repetir a escalação que venceu o Remo na estréia por 1 a 0. O único desfalque estará do lado de fora do campo. Ainda suspenso, o próprio Miguéis não vai comandar o time do banco de reservas. O preparador Maurício Carneiro, outra vez, será o responsável por passar as orientações á beira do gramado.

Com 3 pontos, o Atlético lidera a série C ao lado do Confiança e Globo.

A delegação do Atlético embarca para a capital pernambucana na madrugada deste sábado (22). A partida está confirmada para às 16h30 (horário do Acre). O canal Esporte Interativo vai transmitir ao vivo o segundo jogo do time acreano na competição nacional.