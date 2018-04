Armas e celulares são encontrados dentro do presídio de Sena Madureira

Ao contrário do que o portal de notícias ac24horas informou mais cedo, os vereadores Eduardo Farias (PCdoB) e Dankar (PT) não irão para Fortaleza participar do curso de aperfeiçoamento. Os parlamentares estão, respectivamente, em São Paulo e Brasília, com todas as despesas pagas pelos cofres municipais para o mesmo curso aperfeiçoamento.

A publicação dos decretos autorizando a viagem e o pagamento das diárias aos dois vereadores ocorreu no “Diário Oficial” desta quinta-feira, dias após o embarque. Eduardo Farias está fora da cidade desde o dia 17 e Dankar desde o dia 16.

Conforme informação obtida por ac24horas, o vereador Rodrigo Forneck desistiu da viagem para Fortaleza. Até o momento o vereador Célio Gadelha (PSDB) decidiu manter a ida para o Ceará.