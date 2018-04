TCE coloca na pauta de julgamentos processos com mais de 10 anos

Seguem abertas, até o dia 27 abril, as inscrições do Processo Seletivo de Nível Médio/ Magistério e Superior oferecido pelas Secretarias do Estado da Gestão Administrativa (SGA) e de Educação e Esporte (SEE) do Acre, destinas a contratação de 103 Professores para atuarem na cidade de Mâncio Lima – AC

As vagas são para profissionais do ensino: P1, PS2 e P2, nas funções de Professor da EJA I – Nível Médio/ Magistério (25); Professor da EJA I – Nível Superior (40); Professor da EJA EF e EM – Linguagens – Nível Superior (8); Professor da EJA EF e EM – Ciências Humanas – Nível Superior (15); Professor da EJA EF e EM – Matemática e Física – Nível Superior (6); Professor da EJA EF e EM – Ciências da Natureza – Nível Superior (6) e Professor da EJA EF e EM – Educação Física – Nível Superior (3), com jornadas de 12h a 30h semanais e salários de R$ 1.801,21 a R$ 2.162,41.

O processo seletivo consiste em uma única etapa de Análise de Títulos. As inscrições são exclusivamente via internet, pelo endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br.