Inscrições abertas para contratação de professores para Mâncio Lima

O Programa Mais Alfabetização abrirá inscrições para Assistente do Professor Regente em turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental l. No Acre, 140 escolas aderiram ao programa. A atividade de Assistente de Alfabetização é voluntária, regida pela Lei Nº 9.608/1998 do Voluntariado. Cada assistente assinará um termo de compromisso, terá de fazer um relatório mensal e receberá todo mês o valor de R$ 150 por turma trabalhada, para ajuda de custo. O edital está disponível no site http://see.ac.gov.br/editais/.

As inscrições podem ser feitas com a equipe gestora de cada escola participante, nos dia 23 e 24 deste mês, por meio de entrega de currículo. É necessário, ainda, apresentar cópia do Documento de Identidade e CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de experiência.

Podem se inscrever estudantes de licenciaturas, preferencialmente pedagogia, professores aposentados, professores ativos, monitores com experiências no programa e, nas localidades de difícil acesso, maiores de 18 anos com ensino médio completo.

Sobre o Mais Alfabetização – O programa é uma resposta do governo federal que visa fortalecer as escolas no processo de alfabetização aos resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) de 2016. No Acre, das 140 escolas que aderiram ao Mais Alfabetização, apenas seis encontram-se no grupo de escolas vulneráveis.