Baía do Sancho é uma das mais belas praias do planeta

Todas as passagens da Gol e LATAM dos voos do Acre estão sendo vendidas com descontos especiais. Um cupom lançado pela MaxMilhas garante R$ 30,00 de desconto na compra dos bilhetes aéreo que custam até R$ 350. Se a passagem custar mais R$ 350 o desconto será de R$ 50. O desconto vale para apenas uma compra.

Para ter acesso o desconto é preciso digitar o código promocional PARTIUFERIADO. Ele deve ser digitado no final da compra. A MaxMilhas vende passagens aéreas com até 80% de desconto. Após escolher o destino, o site da empresa informa se é vantagem comprar as passagens com milhas que estão sendo vendidas ou se a melhor opção é comprar no site da companhia aérea.

O desconto vale para todos os destinos nacionais e internacionais. Basta fazer a simulação no link abaixo. A compra das passagens aéreas poderá ser feita até às 23 horas de sexta-feira (20/04). Nos voos de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco são centenas de passagens com descontos especiais.