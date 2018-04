Antonio Aquino Lopes é eleito vice-presidente da CBF pelos próximos quatro anos

A Prefeita Fernanda Hassem entregou no final da tarde de quarta-feira (18), uma Van com capacidade de 16 pessoas, para Secretaria Municipal de Saúde para a realização do transporte dos pacientes de Brasileia à Rio Branco.

A Van foi adquirida com recurso próprio da Prefeitura de Brasileia, no valor de quase R$ 190.000 (Cento e Noventa Mil Reais). Com este veículo a prefeitura de Brasileia garante aos pacientes, do município, que realizam tratamento de câncer (CA) e hemodiálises em Rio Branco a continuidade de sua terapia, proporcionando a ida deles juntamente com seus acompanhantes.

A prefeita Fernanda Hassem, falou da importância da aquisição do veículo para a população. “Nesses 15 meses que estamos à frente da gestão, a atividade de hoje é a mais importante que realizamos por entender que o cuidado com as pessoas, cuidar de vidas, é nossa prioridade. Se um gestor não tiver a consciência que a vida da sua população, garantindo o transporte para realizar o tratamento, é mais importante que inauguração de prédios públicos é melhor deixar sua cadeira de representante do povo”, enfatizou Fernanda Hassem.

Atualmente a prefeitura realiza o transporte de 9 pacientes fixo mais acompanhantes da hemodiálise para Rio Branco, além das pessoas que realizam o tratamento de CA.

O acompanhante Eurimar Teixeira da Cunha, filho de Elias da Cunha, falou da facilidade do translado até Rio Branco com a chegada da Van. “É uma conquista muito grande para nós que estávamos há 1 anos sem o transporte adequado para a realização do tratamento no Hospital das Clinicas. Nós acompanhamos a luta do secretário Borges e da prefeita Fernanda para aquisição do veículo, e agora essa van representa a conquista do povo”, destacou Eurimar.

O secretário municipal de saúde, Francisco Borges, falou da conquista para a obtenção do veículo. “Essa é uma ação muito importante que a prefeitura conseguiu através de recursos próprios, fruto de um grande esforço durante o ano de 2017 e graças a Deus hoje estamos concretizando esse sonho, que é proporcionar a essas pessoas a garantia de realizar o seu tratamento”, finalizou Borges.