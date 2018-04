Secretaria de Saúde de Rio Branco inicia vacinação contra a gripe

Um acidente grave foi registrado na Via Verde, nas proximidades da rotatória do Makro, na tarde desta quarta-feira, dia 18. Pelo menos duas mulheres ficaram feridas, no meio da rodovia. Uma delas ficou desacordada desde a hora do impacto.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para atender as vítimas do acidente. Ainda não foram divulgados os nomes das vítimas, mas elas devem ser encaminhadas para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb).

Com a o acidente, o trânsito ficou um pouco mais lento, mas não há interdições no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para organizar a via.