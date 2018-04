População madruga na OCA para atendimento após redução de horário

A Polícia Civil no município de Senador Guimard, distante 28 da capital, prendeu na tarde desta terça-feira, 17, Wesley Mourão Ribeiro, 18, sob acusação de roubo majorado. De acordo com levantamento feito pela equipe de investigadores da Polícia Civil do município de Brasileia, Wesley é acusado de cometer vários assaltos na região do Alto Acre.

A troca de informação entre os delegados Karlesso Nespoli, coordenador do Alto Acre e Marcos Cabral titular da delegacia do Quinarí, proporcionou que os agentes chegassem até o paradeiro do acusado que encontrava-se escondido em uma residência no Bairro São Francisco, região periférica do município de Quinarí.

Wesley é investigado pela autoria de um roubo de uma caminhonete de propriedade de um comerciante no município de Epitaciolândia além da pratica de outros delitos da mesma natureza.

“Nós recebemos o mandado de prisão expedido pela justiça e o delegado Karlesso Nespoli, que é o coordenador da região do Alto Acre, nos procurou e demos início as investigações aqui no município de Senador Guiomard e conseguimos êxito na prisão do acusado”, declarou o delegado Marcos Cabral.

O preso, após confessa o crime em depoimento a autoridade policial, foi encaminhado ao presidio e colocado à disposição da justiça.