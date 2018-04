Novo medicamento contra o HIV será disponibilizado a partir de maio

As oficinas ‘Pandeiradas Brasileiras’ chegam a Rio Branco esta semana com o músico gaúcho Lucas Ferraz. As capacitações acontecem de 19 a 21 de abril. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Garibaldi Brasil, e Sesc Acre. O objetivo é propor aos participantes uma vivência musical.

Nesta quinta, 19, às 19h, as oficinas acontecem no Sesc Centro. Na sexta, 20, às 16h, no Centro Cultural Neném Sombra no bairro Quinze, e no sábado, 21, às 10h, no Centro Cultural Lydia Hammes, no bairro Aeroporto Velho. As inscrições podem ser feitas na hora, em cada local, e a contribuição é espontânea.

O curso tem como base o ensino dos elementos básicos como ponta, pulso, dedão e tapa, além dos ritmos do samba, de capoeira, ijexá, baião e partido alto, entre outros.

O projeto ‘Pandeiradas Brasileiras’ iniciou em janeiro de 2018, já percorreu 11 estados, oportunizando a mais de 100 pessoas um contato próximo com o instrumento.

Sobre o artista – Músico desde os 16 anos, Lucas Ferraz é natural de Novo Hamburgo (RS). Quando criança, frequentava as escolas de samba de sua cidade, onde aprendeu a tocar alguns instrumentos. Em 2012, mudou-se para o Rio de Janeiro, cidade em que iniciou sua pesquisa musical do cancioneiro brasileiro. Ao longo da carreira, participou de apresentações com Gabrielzinho do Irajá, Paulão Sete Cordas, Monarco de Portela e Nelson Sargento da Mangueira. Contato:Lucas Ferraz: (011) 98288-9567