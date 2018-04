Jéssica é eleita vice-presidente de uma das comissões mais importantes da Câmara

Os amigos e admiradores da finalista do Big Brother Brasil (BBB) 2018, Gleici Damasceno, estão organizando um grande evento para acompanhar ao vivo a transmissão da final nesta quinta-feira (19).

A concentração será no Ginásio Álvaro Dantas localizado, no bairro Aeroporto Velho. A transmissão está sendo realizada por um grupo de amigos de Gleici Damasceno.

A acreana, que é tida como preferida, já está na grande final na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A ideia dos amigos de Gleici é dá início a concentração da torcida a partir das 17h. A organização do evento irá liberar acesso a internet para que a torcida possa votar pela acreana.

Quem sair vitorioso do Big Brother Brasil 18 vai embolsar o valor de 1,5 milhão de reais – valor que chega ao bolso do ganhador livre de impostos —, além de um carro novinho, avaliado em torno de 54 mil reais. O prêmio do segundo colocado cai um bocado: 150.000 reais, enquanto o terceiro leva 50.000 reais.

Para além dos três vencedores, o reality show da Rede Globo entrega aos concorrentes durante o confinamento prêmios variados.

Neste pacote, Gleici já obteve o montante de R$ 11 mil – quantia que ela esperava que já estivesse nas mãos de sua mãe, em Rio Branco no Acre. “Já ajudaria muito ela”, comentou na época dentro da casa. Nesta semana, a jovem ganhou mais um presente de uma das marcas patrocinadoras do programa: um Smartphone.

Os prêmios, contudo, só são entregues aos participantes quando eles saem do confinamento, juntamente com o “salário” que a Globo paga a cada brother e sister: algo em torno de 500 reais por semana.