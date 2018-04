Turma do STF decide nesta terça-feira se aceita denúncia contra Aécio Neves

O pré-candidato ao Governo do Estado, senador Gladson Cameli (Progressistas) e o pré-candidato a vice-governador Major Rocha (PSDB), o senador Sérgio Petecão (PSD) e Marcio Bittar (MDB) e os demais candidatos do arco de aliança formado por 12 partidos se apresentaram nas regiões do Tarauacá/Envira e no Iaco.

O roteiro da caravana começou na última sexta-feira (13), na cidade de Feijó. No Espaço da Maçonaria, os pré-candidatos foram recepcionados por centenas de pessoas. Na manhã de sábado (14), o ato se repetiu em Tarauacá e Manoel Urbano e na noite de sábado, foi a vez de Sena Madureira receber as lideranças.

De acordo com o pré-candidato Gladson Cameli, a caravana atende a um pedido da população e de seus líderes políticos. Na cidade de Feijó, o pré-candidato a vice-governador, Major Rocha, ao falar da situação vivida pelo policial militar, dirigiu sua mensagem a servidores.

“É preciso valorizar quem trabalha e quem produz nesse Estado. Sem investimento na nossa educação, nossos jovens continuarão sem perspectivas e terão futuro incerto” acrescentou Rocha.

Em Sena Madureira, onde a caravana encerrou a agenda do fim de semana, a quadra Aurino Brito, da Escola Messias Rodrigues, no bairro da Pista reuniu cerca de mil de pessoas para prestigiar o evento. Ao dar boas-vindas as lideranças políticas, o prefeito Mazinho Serafim apresentou números de emendas individuais liberadas ao município, afirmando que sem apoio do governo “os senadores e deputados federais é quem estão salvando as obras estruturantes nas cidades”.

O senador Sérgio Petecão, chamou atenção para a união das principais lideranças unidas pelo Acre. Diziam que faltavam união, pois estamos aqui, provando que nossas diferenças foram deixadas de lado, ouvimos o clamor das ruas”, frisou Petecão.