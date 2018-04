Sem nomes, Rede de Marina Silva não terá candidato a governador no Acre

Os deputados estaduais dos blocos de oposição e situação transformaram a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em palanque político. Eles usaram seus espaços regimentais para relatar as viagens de Marcus Viana (PT) e Gladson Cameli (Progressistas) em atos políticos no interior do Estado, além de exaltar o que eles consideram qualidades dos principais pré-candidatos que disputam a sucessão do governador Sebastião Viana, do PT, nas eleições deste ano.

Mesmo antes do prazo oficial que a Justiça Eleitoral concede para a realização das campanhas eleitorais, tanto Gladson Cameli quanto Marcus Viana colocaram o pé na estrada e estão realizando eventos com a presença da militância, apoiadores e populares. Marcus Viana passou o último final de semana percorrendo os municípios do Alto Acre, enquanto Gladson Cameli realizou agendas nos municípios do Vale do Juruá e Vale do Purus.

A deputada Leila Galvão (PT) usou o pequeno e o grande expediente para exaltar que Marcus Viana atendeu um chamado dos eleitores quando abandonou a prefeitura. Ela afirma ainda que o petista estaria empolgado a militância e os eleitores com sua forma de administrar. Daniel Zen disse que o plano de governo de Viana será participativo, com todos os partidos e a população apresentando propostas para as bandeiras que a Frente Popular vai defender.

O deputado Jairo Carvalho (PSD) falou das rusgas protagonizadas por Mazinho Serafim (PMDB), Charlene Lima (PTB), Walter Prado (SD) e os organizadores dos eventos que apresentaram a chapa majoritária da oposição. De acordo com ele, todos os problemas serão contornados no tempo certo e as lideranças de oposição marcharão unidas no embate com a FPA. Carvalho destaca que a caravana de Cameli e Rocha estaria sendo bem recebida no interior.

Para o comunista Jenilson Leite, a FPA domina a preferência no Alto Acre. Ele destaca que após um final de semana com Marcus Viana conversando com as comunidades do Alto Acre, agora a caravana segue rumo ao Juruá. “Lá também o negócio vai esquentar”. Para Leite, no Juruá a população se envolve muito, mas ele esperar que a campanha no Acre seja exemplo para o resto do país. “Vamos ter uma campanha de muito respeito. Mostrar que aqui no Acre tem condições de fazer uma campanha diferenciada”, ressalta o comunista.

Enquanto os deputados da base de governo discursam em favor de Marcus Viana, os secretários de Estado que deixaram seus cargos para rivalizar nas urnas com os atuais parlamentares percorrem as comunidades tentando usar o prestígio das ações de suas pastas. Já na oposição, a tranquilidade para defender Gladson Cameli é evidente, já que em suas chapas eles não disputam espaço com candidatos que tiveram grandes estruturas para se viabilizar.