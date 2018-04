Polícia Civil prende suspeitos de roubo, tentativa de homicídio e tráfico de drogas

Mediante mandados judiciais a Polícia Civil prendeu três pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio, roubo e organização criminosa. As apresentações aconteceram na delegacia da Terceira Regional na manhã desta terça-feira (17).

Francisco de Assis Gomes de Souza foi preso na manhã de segunda-feira (16) na região do bairro Cidade do Povo. Contra ele, pesava três mandados de prisão sendo um por tentativa de homicídio, tráfico e outro por organização criminosa. Ele seria integrante do B13 e um dos líderes do tráfico na região.

Outro que foi preso na mesma ação foi Marcelo Pereira dos Santos. Este estava sendo procurado pelo Sistema Penitenciário desde que cortou a tornozeleira eletrônica de monitoramento há cerca de um mês e foi preso também na Cidade do Povo.

Por último foi apresentada também a prisão de Antônio Giliard da Silva. Contra ele pesava um mandado de prisão pelo crime de roubo para cumprir em regime semi aberto. Ele foi preso no bairro Dom Giocondo, na Rua Rio de Janeiro.

As prisões, segundo o delegado responsável, Ricardo Casas, são realizadas com o objetivo de dar cumprimento à lei e tirar de circulação pessoas do meio da sociedade que cometeram ou continuam cometendo crimes contra a vida ou contra o patrimônio.