OAB/AC entrega à Prefeitura de Rio Branco parecer sobre Estatuto da Vida e da Família

Após participar da capacitação sobre a importância da imunização contra a Influenza (Gripe), os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), da Prefeitura de Brasileia, estiveram na área rural do município levando a vacina até a população.

A equipe da Secretaria de Saúde de Brasileia esteve no quilômetro 59 na micro área da agente de saúde Neide e no ramal da Santa Helena, Km 60, iniciando a 20ª Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe), no total foram vacinadas 123 pessoas, dando início a cobertura estabilizada pelo Ministério da Saúde (MS).

A enfermeira e Coordenadora Educacional de Saúde, Vânia Carolina, falou a respeito do calendário de vacinas. “As vacinas irão iniciar nas unidades de saúde a partir de terça-feira, 17, e no dia 12 de maio será realizado o dia D em todo o país, nossas unidades municipais irão está abertas para atender toda a população. Desde já agradecemos a todos que estão empenhados nessa atividade em especial a população da área rural que está nos recepcionando para levarmos as vacinas e durante todos os finais de semana dos meses de abril e maio estaremos com 3 equipes atendendo em três locais diferentes”, informou Vânia.

A vacina estará disponível nos postos de saúde a partir de terça-feira 17 e segue até 1º de junho, sendo o dia D, de mobilização nacional, no dia 12 de maio. O público alvo da vacinação são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos; Grávidas; Puérpera até 45 dias pós parto; Idosos; Profissionais da saúde.