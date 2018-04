Diretoria do time Plácido de Castro pede e CBF confirma jogo no Ferreirão

Com 100% de aprovação, a professora Alcilene Gurgel é reeleita para a presidência do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (SinproAcre). A votação foi realizada no início da noite de sexta-feira (13/04), no auditório do Colégio estadual Barão do Rio Branco, por meio de assembleia de aclamação.

O presidente da comissão eleitoral, Carlos Mota, explicou que todo o processo transcorreu com normalidade e que apenas uma chapa foi inscrita, por isso houve a escolha de uma assembleia geral de aclamação.

“Durante a votação, não registramos votos contrários ou abstenções. Foi um processo muito tranquilo”, explicou o representante da comissão eleitoral.

Alcilene Gurgel agradeceu a confiança e afirmou que buscará honrar os votos, buscando melhorias para a classe dentro das negociações, além de buscar a realização de eventos para oferecer opções de entretenimento para os professores.

“Agradeço o apoio e sei que será nosso dever trabalhar ainda mais pela categoria, buscando melhorias para nossos associados. Vamos avançar ainda mais nessa luta por melhorias”, afirmou a presidente.