TJ do Acre inicia projeto Biblioteca Compartilhada para incentivo à leitura

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) iniciou o projeto Biblioteca Compartilhada para ajudar no incentivo à leitura e retardar os impactos ao meio ambiente, na medida em que os livros, quanto mais são utilizados, mais tempo levam para ser descartados.

O projeto não envolve somente os servidores, mas a comunidade em geral que pode ajudar fazendo doações de livros nos pontos de coleta disponíveis nas unidades do Judiciário Acreano na capital.

Desenvolvido pelo Núcleo Socioambiental Permanente (Nusap), sob a coordenação da Corregedoria-Geral do Poder Judiciário Acreano, o projeto busca possibilitar ao cidadão ter acesso à leitura tradicional sem nenhum custo e ainda ajudando na sustentabilidade ambiental.

O material, se for de preferência do interessado, pode ser levado sem a obrigatoriedade de devolução. Para doar ou retirar o livro não é necessário cadastro, pagamento e nem inscrição. Também não é exigido doar livro quando for retirar algum. O processo não possui nenhuma burocracia.

Porém, neste primeiro momento do projeto, a etapa é de doação. Os interessados podem deixar revistas, gibis e livros de leitura fácil, como romances, atualidades, ficção e não ficção, biografias entre outros no edifício-sede do TJAC, na Cidade da Justiça (nos Fóruns dos Juizados Especiais Cíveis e Criminal) ou no Fórum Barão do Rio Branco. Devem ser evitados apenas livros de caráter muito técnico (como tratados, ensaios, Vade Mecum, etc.).

A partir do dia 23 inicia o funcionamento total, onde o cidadão pode tanto deixar livros quanto retirá-los das caixas confeccionadas a partir de reutilização de material reciclável.

“O projeto tem cunho educativo, já que o objetivo é estimular a leitura, tão importante no processo de aprendizagem, de aprimoramento do ser humano, na sua relação com o semelhante e com o universo a sua volta”, explicou a corregedora-geral Waldirene Cordeiro, que organiza a atividade.