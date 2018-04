PSB domina secretaria de Articulação Comunitária de Rio Branco, antigo reduto do PT

O PSB, partido da prefeita Socorro Neri, vem tomando de assalto os principais cargos dentro da Secretaria de Articulação Comunitária e Social, menina dos olhos de ouro dos petistas e criada na primeira gestão do ex-prefeito Marcus Viana (PT). Desde a semana passada o novo titular da pasta, Aílton Almeida (PSB), vem realizando mudanças, tirando petistas e colocando pessoas ligadas à sigla socialista.

Conforme o ac24horas apurou, ao menos 20 nomes podem ser trocados. Desde a semana passada decretos assinados pela prefeita Socorro Neri com exoneração de petistas e nomeação de aliados são publicados no “Diário Oficial”. Somente nesta segunda (16) foram cinco nomeações.

O gesto é visto como rompimento do acordo que existia entre o PT e PSB para que assessores do partido do ex-prefeito ficassem intocáveis, no que foi chamado “compromissos assumidos” por Socorro Neri.

As demissões de seus quadros vêm desagradando a cúpula petista. A secretaria era ocupada por Manoel Lima, que renunciou para ser um dos coordenadores da campanha de Marcus Alexandre ao governo. O objetivo da pasta, quando de sua criação, era estreitar as relações entre as prefeituras e os movimentos de base.

Procurada, a assessoria de imprensa da prefeita Socorro Neri negou que venha ocorrendo uma “faxina” dentro da pasta. Segundo informou, o que houve foi apenas trocas nos cargos de diretor administrativo e financeiro, funções são de livre nomeação do titular da pasta por se tratar de cargo de confiança.