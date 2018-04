Prefeitura executa serviços de recuperação viária em vários pontos da cidade

A Prefeitura de Rio Branco por meio da EMURB, começou a semana dando prosseguimento ao trabalho de manutenção viária em vários pontos da cidade, como o Conjunto Bela Vista, Cidade do Povo, Avenida Amadeo Barbosa e bairros Boa Vista e Plácido de Castro.

O diretor técnico da EMURB, engenheiro Marco Antônio Rodrigues, explica que “a determinação da prefeita Socorro Neri é de aproveitar cada dia em que é possível realizar a operação tapa-buracos na cidade para dar celeridade aos serviços”.

Nesta segunda-feira, o trabalho foi realizado na Rua Edmundo Pinto, no Conjunto Bela Vista, que segundo Marco Antônio, “é bastante utilizada como rota alternativa para quem vai ao Shopping, por exemplo”.

Os moradores mais antigos do Conjunto e da Rua Edmundo Pinto, Darcy Sampaio, Roberto Aguiar e Carlos Nasserala, acompanharam a execução do serviço na via e aprovaram o trabalho. Moradora da Rua Emundo Pinto desde a década de 70, Darcy lembrou que em breve toda a via será enfeitada para a Copa do Mundo. “O que já é uma tradição. Com a rua assim, toda arrumadinha, nossa decoração ficará ainda melhor. Agradecemos à prefeitura”.

Na Cidade do Povo, o trabalho começou com a recuperação do acesso que liga a BR-364 ao conjunto habitacional.

Desde o começo do ano, a EMURB utiliza diariamente, em média, 200 toneladas do CBUQ (cimento asfáltico usinado a quente). As operações de manutenção viária são realizadas por 11 frentes de serviço que trabalham durante o dia e também à noite. O foco das ações tem sido a manutenção dos corredores de ônibus e os acessos a bairros.