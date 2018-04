Polícia prende suspeito de atirar e deixar estudante paraplégica em tentativa de assalto

A Polícia Civil apresentou na manhã desta segunda-feira (16), a prisão de Wenzo Rafael dos Santos de Oliveira, de 19 anos, suspeito de atuar em bairros de Rio Branco praticando crimes de roubo, incluindo a tentativa que deixou a estudante Tailine Marques paraplégica após ser baleada no semáforo da Rua Marechal Deodoro, no centro de Rio Branco.

Wenzo foi preso mediante mandado de prisão em sua residencia na manhã desta segunda-feira, 16, localizada no bairro Papouco, em Rio Branco. Com ele, a polícia encontrou materiais sem origem provavelmente oriundas de roubo. Além do mandado de prisão pela tentativa de latrocínio de Tailine Marques, segundo o delegado Sérgio Lopes, ele responde há outros cinco inquéritos pelos crimes de roubo.

O crime pelo qual Wenzo foi preso aconteceu no dia 10 de Agosto do ano passado. Tailine estava parada no sinal da Marechal Deodoro quando o suspeito que estava em um veículo saiu e armado efetuou um único disparo que atingiu a coluna vertebral da vítima. Ele ainda tentou roubar a moto, mas não conseguiu ligá-la tendo que sair correndo rumo Estádio José de Melo.

Tailine passou dias internada, ficou paraplégica e hoje tenta cirurgia em hospitais do Sul do país para voltar a andar.