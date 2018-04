Idoso é condenado a mais de seis anos por esfaquear taxista em Rio Branco

Homens da Polícia Militar do Acre (PM/AC) conseguiram recapturar o preso José Carlos do Nascimento Souza, de 32 anos, que havia fugido do Presídio Moacir Prado, de Tarauacá, no início do ano. A captura aconteceu no sábado, dia 14, pela noite.

De acordo com o diretor do presídio, Edir Macedo, os agentes penitenciários já estavam há alguns dias monitorando o detento, mas não estavam conseguindo captura-lo. O que conseguiram na noite de sábado.

“Nós já sabíamos do seu esconderijo na casa da esposa. No início da noite deste sábado, montamos uma equipe formada por agentes penitenciários e policiais militares e o surpreendemos no local”, contou.

José Carlos havia fugido na companhia de mais sete detentos, no dia 23 de janeiro de 2018. Ele já foi levado novamente para o presídio, onde continuará cumprindo pena.